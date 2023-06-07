Мирон Саввов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирон Саввов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После ?.07.1879

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1796 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суров Савва Дмитриев

Мать: Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
30.07.1860

Дочь: Васса Миронова

Мать ребёнка: Ирина Ильина

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ильина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После ?.07.1879
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