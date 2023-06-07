Мирон Саввов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле ?.07.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суров Савва Дмитриев
Мать: Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
30.07.1860
Дочь: Васса Миронова
Мать ребёнка: Ирина Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ильина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После ?.07.1879