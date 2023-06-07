Ирина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1860
Дочь: Васса Миронова
Отец ребёнка: Мирон Саввов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирон Саввов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Неизвестно