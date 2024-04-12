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Васса Миронова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

30.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1860

Отец: Мирон Саввов

Мать: Ирина Ильина

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Причина смерти: от колотья. | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.745, д.2101 (1860 Лужки) | метрическая книга данная из Рузского дух... Показать все
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