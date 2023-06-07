Суров Федор Большой Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1770
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770
Отец: Суров Александр Никитин
Мать: Сурова Евдокия Тарасова
Упоминание
1785
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Елена Федорова
Мать ребёнка: Сурова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Сын: Суров Михаил Федоров
Мать ребёнка: Сурова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Матрена Федорова
Мать ребёнка: Сурова Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурова Акилина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1811