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Суров Федор Большой Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1770

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770

Отец: Суров Александр Никитин

Мать: Сурова Евдокия Тарасова

Упоминание
1785
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Елена Федорова

Мать ребёнка: Сурова Акилина Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Суров Михаил Федоров

Мать ребёнка: Сурова Акилина Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Матрена Федорова

Мать ребёнка: Сурова Акилина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурова Акилина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1811
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