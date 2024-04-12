(Летова (Лётова)) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Летова (Лётова)) Александра Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.03.1905

Дата смерти

18.03.1920

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1905

Отец: Лётов Василий Алексеевич

Мать: Евдокия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
26.03.1905
Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, ОХД до 1917г., ф. 2121, оп.2, д. 166, лл 22об и 23 | Москва, 1-й Спасоналивковский пер. (церковь Преображения Спаса на Наливках)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.03.1920
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: тиф | г. Самара, железнодорожный вокзал
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