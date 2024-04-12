(Летова (Лётова)) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.03.1905
Дата смерти18.03.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1905
Отец: Лётов Василий Алексеевич
Мать: Евдокия Васильевна
Крещение
26.03.1905
ЦГА Москвы, ОХД до 1917г., ф. 2121, оп.2, д. 166, лл 22об и 23 | Москва, 1-й Спасоналивковский пер. (церковь Преображения Спаса на Наливках)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.03.1920
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: тиф | г. Самара, железнодорожный вокзал