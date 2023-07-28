Плескова (Лётова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плескова (Лётова) Елена Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.05.1901

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1901

Отец: Лётов Василий Алексеевич

Мать: Евдокия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Сейчас это д. 15 по М. Ордынке. | г. Москва, М.Ордынка, д. Гамбурцева | ф.203, оп. 776. д.821 (1900-1903) | Метрическая книга церкви Покрова на Ордынке 1900-1903г.г.
Крещение
21.05.1901
Москва, город федерального значения Москва
Godparents:Яков Васильев Суриков и г. Вязьмы мещанка Анастасия Афанасьева Агафонова | Москва, Церковь Покрова на Ордынке
Рождение ребёнка
1924

Сын: Плесков Юрий Викторович

Отец ребёнка: Плесков Виктор

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1925

Сын: Плесков Игорь Викторович

Отец ребёнка: Плесков Виктор

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1983
Москва, город федерального значения Москва