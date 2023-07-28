Плескова (Лётова) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1901
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1901
Отец: Лётов Василий Алексеевич
Мать: Евдокия Васильевна
Сейчас это д. 15 по М. Ордынке. | г. Москва, М.Ордынка, д. Гамбурцева | ф.203, оп. 776. д.821 (1900-1903) | Метрическая книга церкви Покрова на Ордынке 1900-1903г.г.
Крещение
21.05.1901
Godparents:Яков Васильев Суриков и г. Вязьмы мещанка Анастасия Афанасьева Агафонова | Москва, Церковь Покрова на Ордынке
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Плесков Виктор
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Плесков Виктор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1983