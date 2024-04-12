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Плесков Игорь Викторович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Плесков Виктор

Мать: Плескова Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
26.06.1943
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp33822124/ | Плесков Игорь ВикторовичВоенно-пересыльные пункты и запасные полкиДата рождения: __.__.1925Дата и место призыва: 26.06.1943 Красно-Прес... Показать все
Военная награда
14.10.1943
Переправа через Днепр
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1101171076/ 14.10.1943 Медаль «За отвагу» | https://cdnc.pamyat-naroda.ru/podvig/VS/065/033-0686044-0643+004-642/00000049.jpg Воинское звание:... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | Воинское звание: гв. рядовойКто наградил: Президиум ВС СССРНаименование награды: Медаль «За победу над Германией в Велико... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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