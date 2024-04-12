Плесков Юрий Викторович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Плесков Виктор
Военная служба
02.08.1942
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2005663294/ и https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1101171155/ | Плесков Юрий ВикторовичВоенно-пересыльные пункты и запасные по... Показать все
Военная награда
09.02.1945
https://cdnc.pamyat-naroda.ru/podvig/VS/320/033-0687572-0981+022-0980/00000392.jpg Медаль за отвагу | Наградной документДата рождения: __.__.1924Дата поступления на службу: __.__.1942Место призыва: С... Показать все
Военная награда
06.04.1985
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1517012016/ Орден Отечественной войны II степени | Документ в юбилейной картотекеДата рождения: __.__.1924Место рождения: Московск... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно