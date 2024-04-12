Плесков Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесков Юрий Викторович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1901 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Плесков Виктор

Мать: Плескова Елена Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
02.08.1942
Москва, город федерального значения Москва
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2005663294/ и https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1101171155/ | Плесков Юрий ВикторовичВоенно-пересыльные пункты и запасные по... Показать все
Военная награда
09.02.1945
https://cdnc.pamyat-naroda.ru/podvig/VS/320/033-0687572-0981+022-0980/00000392.jpg Медаль за отвагу | Наградной документДата рождения: __.__.1924Дата поступления на службу: __.__.1942Место призыва: С... Показать все
Военная награда
06.04.1985
Москва, город федерального значения Москва
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1517012016/ Орден Отечественной войны II степени | Документ в юбилейной картотекеДата рождения: __.__.1924Место рождения: Московск... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Анна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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