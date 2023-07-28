Семенов Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.04.1895
Дата смерти01.10.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1895
Образование
1913
http://www.genarh.ru/Spiski_Kommisar.htm | Комиссаровское техническое училище в Москве
Бракосочетание
27.01.1919
Венчались в церкви около Патриарших прудов - какой, еще не нашла...
Рождение ребёнка
Между ?.10.1919 и ?.12.1920
Сын: Семенов Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Семенова Екатерина Васильевна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1923
Дочь: Щербина Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Семенова Екатерина Васильевна
Москва, Б.Грузинская 21 (угол Курбатовского)
Рождение ребёнка
30.06.1927
Дочь: Семенова Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Семенова Екатерина Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-авиаконструктор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.10.1967