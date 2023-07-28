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Семенов Владимир Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.04.1895

Дата смерти

01.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1895

Отец: Семенов Михаил Семенович

Мать: Семенова Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
1913
Москва, город федерального значения Москва
http://www.genarh.ru/Spiski_Kommisar.htm | Комиссаровское техническое училище в Москве
Бракосочетание
27.01.1919

Жена: Семенова Екатерина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Венчались в церкви около Патриарших прудов - какой, еще не нашла...
Рождение ребёнка
Между ?.10.1919 и ?.12.1920

Сын: Семенов Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Семенова Екатерина Васильевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1923

Дочь: Щербина Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Семенова Екатерина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Б.Грузинская 21 (угол Курбатовского)
Рождение ребёнка
30.06.1927

Дочь: Семенова Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Семенова Екатерина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-авиаконструктор
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.10.1967
Москва, город федерального значения Москва