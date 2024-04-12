Семенова (Столярова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения29.03.1871
Дата смерти15.05.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1871
Родители: отец – Мокринской волости крестьянин из дворовых, проживающий в селе Мокрое Петр Иванов Столяров, мать – Александра Михайлова. Восприемники при крещении: села Мокрое священник Иоанн Богоявле... Показать все
Крещение
31.03.1871
Godparents:Села Мокрого священник Иоанн Богоявленский и города Можайска купеческого сына жена Татьяна Петрова Комарова и города Риги жена гражданина Алвина Карлова Вонног | Московская область, М... Показать все
Бракосочетание
05.04.1893
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА. Фонд 19. Опись 127. Дело 280, л. 391об | Санкт-Петербург, Площадь Восстания (Санктъ-Петербургъ, Входоиерусалимская Знаменская церковь)
Рождение ребёнка
16.04.1895
Сын: Семенов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Семенов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
26.04.1899
Дочь: Шкудова, Нейгебауер Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Семенов Михаил Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
белошвейка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Смерть
15.05.1943