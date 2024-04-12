Семенова (Столярова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова (Столярова) Александра Петровна

Семенова (Столярова) Александра Петровна

avatar

Место рождения

Мокрое, Можайский, Московская область

Дата рождения

29.03.1871

Дата смерти

15.05.1943

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1871

Отец: Столяров Петр Иванов

Мать: Столярова Александра Михайловна

Мокрое, Можайский, Московская область
Родители: отец – Мокринской волости крестьянин из дворовых, проживающий в селе Мокрое Петр Иванов Столяров, мать – Александра Михайлова. Восприемники при крещении: села Мокрое священник Иоанн Богоявле... Показать все
Крещение
31.03.1871
Мокрое, Можайский, Московская область
Godparents:Села Мокрого священник Иоанн Богоявленский и города Можайска купеческого сына жена Татьяна Петрова Комарова и города Риги жена гражданина Алвина Карлова Вонног | Московская область, М... Показать все
Бракосочетание
05.04.1893

Муж: Семенов Михаил Семенович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА. Фонд 19. Опись 127. Дело 280, л. 391об | Санкт-Петербург, Площадь Восстания (Санктъ-Петербургъ, Входоиерусалимская Знаменская церковь)
Рождение ребёнка
16.04.1895

Сын: Семенов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Семенов Михаил Семенович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.04.1899

Дочь: Шкудова, Нейгебауер Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Семенов Михаил Семенович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
белошвейка
Место жительства
Неизвестно
Мокрое, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Смерть
15.05.1943
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close