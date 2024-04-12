Семенов Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения24.10.1871
Дата смерти05.09.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1871
Отец: Семен Иванов
Родился от родителей без фамилии, поэтому - Михаил Семенов - последнее - отчество. До 1912 года именовался то Семеновым, то Ивановым. | г. Москва, Пуговишников пер. 4 | ф.203, оп. 776, д.729 (1871-188... Показать все
Работа или профессия
Между 1891 и 1916
Предприниматель | ф.51 оп.10, д. 1624 | Дело АО "Питательные конскрвы П.А.Коркунова в Москве"
Военная служба
1892
"дело № 1083 | ф.6, оп. 1, д. 12 | Посемейный список московских цеховых поваренного цеха 1874 года
Бракосочетание
05.04.1893
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА. Фонд 19. Опись 127. Дело 280, л. 391об | Санкт-Петербург, Площадь Восстания (Санктъ-Петербургъ, Входоиерусалимская Знаменская церковь)
Рождение ребёнка
16.04.1895
Сын: Семенов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
Рождение ребёнка
26.04.1899
Дочь: Шкудова, Нейгебауер Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
Работа или профессия
1912
Директор АО "Питательные консервы .А.Коркунова" | "Вся Москва на 1912 год" | Адресная книга
Работа или профессия
Между ?.02.1917 и ?.10.1917
ф.372, оп.3, д.5877(1913г.) | Дело №271 1913 года Канцелярии императорского московского технического училища студента Семенова Владимира Михайловича
Работа или профессия
Неизвестно
Иванов М.С., доверенное лицо Коркунова П.А. | Вся Москва на 1903 год
Место жительства
Неизвестно
М. Дмитровка 9
Место жительства
Неизвестно
Пуговишников пер. 8
Смерть
05.09.1928
г. Москва, Ваганьковское кладбище
Похороны
?.09.1928
Москва, Ваганьковское кладбище, уч.10