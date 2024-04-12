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Семенов Михаил Семенович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.10.1871

Дата смерти

05.09.1928

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1871

Отец: Семен Иванов

Мать: Семенова Пелагия Алексеева

Москва, город федерального значения Москва
Родился от родителей без фамилии, поэтому - Михаил Семенов - последнее - отчество. До 1912 года именовался то Семеновым, то Ивановым. | г. Москва, Пуговишников пер. 4 | ф.203, оп. 776, д.729 (1871-188... Показать все
Работа или профессия
Между 1891 и 1916
Предприниматель | ф.51 оп.10, д. 1624 | Дело АО "Питательные конскрвы П.А.Коркунова в Москве"
Военная служба
1892
Москва, город федерального значения Москва
"дело № 1083 | ф.6, оп. 1, д. 12 | Посемейный список московских цеховых поваренного цеха 1874 года
Бракосочетание
05.04.1893

Жена: Семенова Александра Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА. Фонд 19. Опись 127. Дело 280, л. 391об | Санкт-Петербург, Площадь Восстания (Санктъ-Петербургъ, Входоиерусалимская Знаменская церковь)
Рождение ребёнка
16.04.1895

Сын: Семенов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.04.1899

Дочь: Шкудова, Нейгебауер Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1912
Москва, город федерального значения Москва
Директор АО "Питательные консервы .А.Коркунова" | "Вся Москва на 1912 год" | Адресная книга
Работа или профессия
Между ?.02.1917 и ?.10.1917
Москва, город федерального значения Москва
ф.372, оп.3, д.5877(1913г.) | Дело №271 1913 года Канцелярии императорского московского технического училища студента Семенова Владимира Михайловича
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Иванов М.С., доверенное лицо Коркунова П.А. | Вся Москва на 1903 год
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
М. Дмитровка 9
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Пуговишников пер. 8
Смерть
05.09.1928
Москва, город федерального значения Москва
г. Москва, Ваганьковское кладбище
Похороны
?.09.1928
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Ваганьковское кладбище, уч.10
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