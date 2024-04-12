Шкудова, Нейгебауер (Семенова) Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.04.1899
Дата смерти27.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1899
Бракосочетание
1922
г. Москва, ц. Александра Невского
Рождение ребёнка
1923
Сын: Нейгебауер Валериан Всеволодович
Отец ребёнка: Нейгебауер Всеволод Федорович
Рождение ребёнка
13.06.1924
Сын: Нейгебауер Фридрих Всеволодович
Отец ребёнка: Нейгебауер Всеволод Федорович
Бракосочетание
29.07.1960
Брак зарегистрирован отделом ЗАГС Советского р-на г. Москвы: актовая запись №1669 за 29 июля 1960 года.
Работа или профессия
Неизвестно
модистка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.08.1993