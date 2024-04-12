Шкудова, Нейгебауер (Семенова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкудова, Нейгебауер (Семенова) Антонина Михайловна

Шкудова, Нейгебауер (Семенова) Антонина Михайловна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.04.1899

Дата смерти

27.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1899

Отец: Семенов Михаил Семенович

Мать: Семенова Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1922

Муж: Нейгебауер Всеволод Федорович

Москва, город федерального значения Москва
г. Москва, ц. Александра Невского
Рождение ребёнка
1923

Сын: Нейгебауер Валериан Всеволодович

Отец ребёнка: Нейгебауер Всеволод Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.06.1924

Сын: Нейгебауер Фридрих Всеволодович

Отец ребёнка: Нейгебауер Всеволод Федорович

Бракосочетание
29.07.1960

Муж: Шкудов Федор Георгиевич

Москва, город федерального значения Москва
Брак зарегистрирован отделом ЗАГС Советского р-на г. Москвы: актовая запись №1669 за 29 июля 1960 года.
Работа или профессия
Неизвестно
модистка
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.08.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close