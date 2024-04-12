Нейгебауер Валериан Всеволодович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиОколо 10.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Работа или профессия
Неизвестно
школьник, солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 10.04.1942
Зайцева Гора, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: без вести пропал на фронте | КП Москвы (том 9, стр.401):Нейгебауер Валериан Всеволодович, род. в Москве, красноармеец 512 сп 146 сд. Пропал без вести 10 апреля 1942 года. | Барятино (К... Показать все