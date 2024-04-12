Нейгебауер Валериан Всеволодович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейгебауер Валериан Всеволодович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1923

Дата смерти

Около 10.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Нейгебауер Всеволод Федорович

Мать: Шкудова, Нейгебауер Антонина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
школьник, солдат
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 10.04.1942
Зайцева Гора, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: без вести пропал на фронте | КП Москвы (том 9, стр.401):Нейгебауер Валериан Всеволодович, род. в Москве, красноармеец 512 сп 146 сд. Пропал без вести 10 апреля 1942 года. | Барятино (К... Показать все
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