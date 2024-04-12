Нейгебауер Всеволод Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНейгебауер Всеволод Федорович

Нейгебауер Всеволод Федорович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1896

Дата смерти

03.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Нейгебауер Федор Фридрихович

Мать: Нейгебауер Александра Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
09.09.1917
Радзвиллов
Ранение правой и левой голени, контузия левого глаза. | В карточке указано, что он русский, православный и ...женат! | Радзвиллов | Интернет
Бракосочетание
1922

Жена: Шкудова, Нейгебауер Антонина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
г. Москва, ц. Александра Невского
Рождение ребёнка
1923

Сын: Нейгебауер Валериан Всеволодович

Мать ребёнка: Шкудова, Нейгебауер Антонина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.06.1924

Сын: Нейгебауер Фридрих Всеволодович

Мать ребёнка: Шкудова, Нейгебауер Антонина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
летчик
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.10.1938
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: расстрел | 1896 г.р. Место рождения: г. Москва; русский; образование: среднее; член ВКП(б); военный представитель Управления ВВС РККА на заводе № 1, интендант 2-го ранга; место прожива... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close