Нейгебауер Всеволод Федорович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти03.10.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Военная служба
09.09.1917
Радзвиллов
Ранение правой и левой голени, контузия левого глаза. | В карточке указано, что он русский, православный и ...женат! | Радзвиллов | Интернет
Бракосочетание
1922
г. Москва, ц. Александра Невского
Рождение ребёнка
1923
Сын: Нейгебауер Валериан Всеволодович
Мать ребёнка: Шкудова, Нейгебауер Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
13.06.1924
Сын: Нейгебауер Фридрих Всеволодович
Мать ребёнка: Шкудова, Нейгебауер Антонина Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
летчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.10.1938
Причина смерти: расстрел | 1896 г.р. Место рождения: г. Москва; русский; образование: среднее; член ВКП(б); военный представитель Управления ВВС РККА на заводе № 1, интендант 2-го ранга; место прожива... Показать все