Нейгебауер Федор Фридрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейгебауер Федор Фридрихович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Нейгебауер Фридрих

Мать: Нейгебауер Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Гудевич Софья Федоровна

Мать ребёнка: Нейгебауер Александра Михайловна

Работа или профессия
По 1880
Истра, Истра, Московская область
купец | Воскресенск | Н.А. Найденов | «Опись делам Московской купеческой управы с алфавитами» | Сост. Н.А. Найденов. 2 (в 6-ти чч.) тт. М., 1888-1893. Описаны документы, ныне находящиеся в трех фондах... Показать все
Работа или профессия
С 1881
Москва, город федерального значения Москва
Купец | «Справочная книга о лицах, получивших на 1881 год купеческие и промысловые свидетельства по г. Москве»
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Костякова Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Нейгебауер Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Нейгебауер Николай Федорович

Мать ребёнка: Нейгебауер Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Нейгебауер Борис Федорович

Мать ребёнка: Нейгебауер Александра Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Горбачевич Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Нейгебауер Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Нейгебауер Всеволод Федорович

Мать ребёнка: Нейгебауер Александра Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1898
Москва, город федерального значения Москва
Чухинский переулок, дом Морозовой (дмвл 413). | Адрес-календарь г. Москвы на 1899 год
Место жительства
1899
Москва, город федерального значения Москва
Чухинский переулок, дом 9 Марсовой. | «Вся Москва» на 1900 год
Место жительства
1900
Москва, город федерального значения Москва
Б.Грузинская, дом Московского строительного общества. | «Вся Москва» на 1901 год
Работа или профессия
По 1917
Москва, город федерального значения Москва
завхоз (?) | Московское отделение международного коммерческого банка
Работа или профессия
По 1917
Москва, город федерального значения Москва
секретарь | Австрийское консульство
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Нейгебауер Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нейгебауер Валентин Федорович

Мать ребёнка: Нейгебауер Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нейгебауер Александра Михайловна

Смерть
1917
Москва, город федерального значения Москва
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