Нейгебауер Федор Фридрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти1917
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Нейгебауер Фридрих
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Гудевич Софья Федоровна
Мать ребёнка: Нейгебауер Александра Михайловна
Работа или профессия
По 1880
Истра, Истра, Московская область
купец | Воскресенск | Н.А. Найденов | «Опись делам Московской купеческой управы с алфавитами» | Сост. Н.А. Найденов. 2 (в 6-ти чч.) тт. М., 1888-1893. Описаны документы, ныне находящиеся в трех фондах... Показать все
Работа или профессия
С 1881
Купец | «Справочная книга о лицах, получивших на 1881 год купеческие и промысловые свидетельства по г. Москве»
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Костякова Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Нейгебауер Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Нейгебауер Николай Федорович
Мать ребёнка: Нейгебауер Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Нейгебауер Борис Федорович
Мать ребёнка: Нейгебауер Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Горбачевич Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Нейгебауер Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Нейгебауер Всеволод Федорович
Мать ребёнка: Нейгебауер Александра Михайловна
Место жительства
1898
Чухинский переулок, дом Морозовой (дмвл 413). | Адрес-календарь г. Москвы на 1899 год
Место жительства
1899
Чухинский переулок, дом 9 Марсовой. | «Вся Москва» на 1900 год
Место жительства
1900
Б.Грузинская, дом Московского строительного общества. | «Вся Москва» на 1901 год
Работа или профессия
По 1917
завхоз (?) | Московское отделение международного коммерческого банка
Работа или профессия
По 1917
секретарь | Австрийское консульство
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: Нейгебауер Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нейгебауер Валентин Федорович
Мать ребёнка: Нейгебауер Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917