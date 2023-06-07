Нейгебауер (Зеленцова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.03.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зеленцов Михаил
Мать: Мать Татьяна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Гудевич Софья Федоровна
Отец ребёнка: Нейгебауер Федор Фридрихович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Костякова Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Нейгебауер Федор Фридрихович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Нейгебауер Николай Федорович
Отец ребёнка: Нейгебауер Федор Фридрихович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Нейгебауер Борис Федорович
Отец ребёнка: Нейгебауер Федор Фридрихович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Горбачевич Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Нейгебауер Федор Фридрихович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Нейгебауер Всеволод Федорович
Отец ребёнка: Нейгебауер Федор Фридрихович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нейгебауер Федор Фридрихович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нейгебауер Валентин Федорович
Отец ребёнка: Нейгебауер Федор Фридрихович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1918