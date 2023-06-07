Нейгебауер (Зеленцова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейгебауер (Зеленцова) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.03.1918

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленцов Михаил

Мать: Мать Татьяна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Гудевич Софья Федоровна

Отец ребёнка: Нейгебауер Федор Фридрихович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Костякова Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Нейгебауер Федор Фридрихович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Нейгебауер Николай Федорович

Отец ребёнка: Нейгебауер Федор Фридрихович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Нейгебауер Борис Федорович

Отец ребёнка: Нейгебауер Федор Фридрихович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Горбачевич Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Нейгебауер Федор Фридрихович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Нейгебауер Всеволод Федорович

Отец ребёнка: Нейгебауер Федор Фридрихович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нейгебауер Федор Фридрихович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нейгебауер Валентин Федорович

Отец ребёнка: Нейгебауер Федор Фридрихович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нейгебауер Федор Фридрихович

Смерть
10.03.1918
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