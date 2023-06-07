Зеленцов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Рубайло Татьяна
Мать ребёнка: Мать Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобелевский Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нейгебауер Александра Михайловна
Мать ребёнка: Мать Татьяна
Смерть
Неизвестно