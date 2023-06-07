Зеленцов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Рубайло Татьяна

Мать ребёнка: Мать Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобелевский Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нейгебауер Александра Михайловна

Мать ребёнка: Мать Татьяна

Смерть
Неизвестно