Горбачевич (Нейгебауер) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачевич (Нейгебауер) Антонина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Нейгебауер Федор Фридрихович

Мать: Нейгебауер Александра Михайловна

Рождение ребёнка
30.10.1918

Сын: Горбачевич Святослав Емельянович

Отец ребёнка: Горбачевич Емельян

Рождение ребёнка
1920

Сын: Горбачевич Август Емельянович

Отец ребёнка: Горбачевич Емельян

Рождение ребёнка
14.02.1923

Сын: Горбачевич Герман Емельянович

Отец ребёнка: Горбачевич Емельян

Рождение ребёнка
02.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбачевич Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбачевич Вячеслав Емельянович

Отец ребёнка: Горбачевич Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбачевич Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбачевич Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачевич Емельян

Смерть
1934
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Введенское кладбище