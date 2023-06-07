Горбачевич (Нейгебауер) Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
30.10.1918
Сын: Горбачевич Святослав Емельянович
Отец ребёнка: Горбачевич Емельян
Рождение ребёнка
1920
Сын: Горбачевич Август Емельянович
Отец ребёнка: Горбачевич Емельян
Рождение ребёнка
14.02.1923
Сын: Горбачевич Герман Емельянович
Отец ребёнка: Горбачевич Емельян
Рождение ребёнка
02.05.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбачевич Вячеслав Емельянович
Отец ребёнка: Горбачевич Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбачевич Емельян
Смерть
1934
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище