Горбачевич Святослав Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачевич Святослав Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1918

Дата смерти

06.08.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1918

Отец: Горбачевич Емельян

Мать: Горбачевич Антонина Федоровна

Место жительства
1941
Москва, город федерального значения Москва
Москва, М. Якиманка 19 кв.3
Рождение ребёнка
01.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.08.1995
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
участок №15 | Введенское кладбище
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