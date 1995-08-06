Горбачевич Святослав Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1918
Дата смерти06.08.1995
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1918
Отец: Горбачевич Емельян
Место жительства
1941
Москва, М. Якиманка 19 кв.3
Рождение ребёнка
01.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.08.1995
Похороны
Неизвестно
участок №15 | Введенское кладбище