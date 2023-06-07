Горбачевич Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.10.1918
Сын: Горбачевич Святослав Емельянович
Мать ребёнка: Горбачевич Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Горбачевич Август Емельянович
Мать ребёнка: Горбачевич Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
14.02.1923
Сын: Горбачевич Герман Емельянович
Мать ребёнка: Горбачевич Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
02.05.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбачевич Вячеслав Емельянович
Мать ребёнка: Горбачевич Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно