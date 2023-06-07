Горбачевич Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачевич Емельян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

1918 г.р.
1920 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1918

Сын: Горбачевич Святослав Емельянович

Мать ребёнка: Горбачевич Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Горбачевич Август Емельянович

Мать ребёнка: Горбачевич Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
14.02.1923

Сын: Горбачевич Герман Емельянович

Мать ребёнка: Горбачевич Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
02.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбачевич Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбачевич Вячеслав Емельянович

Мать ребёнка: Горбачевич Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбачевич Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбачевич Антонина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачевич Антонина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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