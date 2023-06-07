Горбачевич Август Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти07.11.1942
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Горбачевич Емельян
Похороны
07.11.1942
Книга памяти. Московская область. Том 1|стр.95 | СПБ, Пискаревское кладбище
Смерть
07.11.1942
Причина смерти: умер от ран - погиб в бою | Приказ об исключении из списков 31.12.1942ГУФ и УВ КАНомер записи 9349350Номер записи 51640383Фамилия Горбачевич Имя Август Отчество Емельянович Дата рожд... Показать все