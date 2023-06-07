Горбачевич Август Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбачевич Август Емельянович

Горбачевич Август Емельянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

07.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Горбачевич Емельян

Мать: Горбачевич Антонина Федоровна

Похороны
07.11.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Книга памяти. Московская область. Том 1|стр.95 | СПБ, Пискаревское кладбище
Смерть
07.11.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: умер от ран - погиб в бою | Приказ об исключении из списков 31.12.1942ГУФ и УВ КАНомер записи 9349350Номер записи 51640383Фамилия Горбачевич Имя Август Отчество Емельянович Дата рожд... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close