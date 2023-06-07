Горбачевич Вячеслав Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачевич Вячеслав Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбачевич Емельян

Мать: Горбачевич Антонина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серафима Васильевна

Смерть
11.01.1943
х. Вифлянская Николаевский р-н Ростовсой области
Причина смерти: убит | Номер записи 6585167Фамилия ГорбачевичИмя ВячеславОтчество ЕмельяновичМесто рождения г. Москва, ул. Малая Якиманка, 19-3Дата и место призыва Талдомский РВК, Московская обл., Та... Показать все
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