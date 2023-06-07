Горбачевич Вячеслав Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.01.1943
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбачевич Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серафима Васильевна
Смерть
11.01.1943
х. Вифлянская Николаевский р-н Ростовсой области
Причина смерти: убит | Номер записи 6585167Фамилия ГорбачевичИмя ВячеславОтчество ЕмельяновичМесто рождения г. Москва, ул. Малая Якиманка, 19-3Дата и место призыва Талдомский РВК, Московская обл., Та... Показать все