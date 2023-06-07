Нейгебауер Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейгебауер Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Нейгебауер Федор Фридрихович

Мать: Нейгебауер Александра Михайловна

Военная служба
1915
225-й пехотный Ливенский полк
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22348920/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Da... Показать все
Рождение ребёнка
1918

Сын: Нейгебауэр Марк Николаевич

Мать ребёнка: Нейгебауэр ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нейгебауэр ?

Смерть
1948