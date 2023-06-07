Нейгебауер Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Военная служба
1915
225-й пехотный Ливенский полк
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Рождение ребёнка
1918
Сын: Нейгебауэр Марк Николаевич
Мать ребёнка: Нейгебауэр ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нейгебауэр ?
Смерть
1948