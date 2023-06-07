Нейгебауер Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Сын: Нейгебауер Александр Фридрихович
Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих
Дочь: Софья Фридриховна
Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих
Сын: Нейгебауер Вальдемар Фридрихович
Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих
Дочь: Элеонора Фридриховна
Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих
Сын: Нейгебауер Георг Фридрихович
Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих
Сын: Нейгебауер Иозеф Фридрихович
Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих
Дочь: Амалия Фридриховна
Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих
Сын: Нейгебауер Франц Фридрихович
Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих
Дочь: Екатерина Фридриховна
Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих
Дочь: Елизавета Фридриховна
Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих
Сын: Нейгебауер Эдуард Фридрихович
Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих
Сын: Нейгебауер Федор Фридрихович
Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих
Муж: Нейгебауер Фридрих