Нейгебауер Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейгебауер Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1849

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Нейгебауер Александр Фридрихович

Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Софья Фридриховна

Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих

Рождение ребёнка
1829

Сын: Нейгебауер Вальдемар Фридрихович

Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Элеонора Фридриховна

Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих

Рождение ребёнка
1832

Сын: Нейгебауер Георг Фридрихович

Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих

Рождение ребёнка
1836

Сын: Нейгебауер Иозеф Фридрихович

Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Амалия Фридриховна

Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих

Рождение ребёнка
1837

Сын: Нейгебауер Франц Фридрихович

Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Екатерина Фридриховна

Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елизавета Фридриховна

Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих

Рождение ребёнка
1845

Сын: Нейгебауер Эдуард Фридрихович

Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих

Рождение ребёнка
1846

Сын: Нейгебауер Федор Фридрихович

Отец ребёнка: Нейгебауер Фридрих

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нейгебауер Фридрих

Смерть
После 1849
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