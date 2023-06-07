Нейгебауер Фридрих Всеволодович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1924
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1924
Военная служба
12.12.1942
Призывник -https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp19550573/ | Интернет
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1999