Нейгебауер Фридрих Всеволодович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейгебауер Фридрих Всеволодович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1924

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1924

Отец: Нейгебауер Всеволод Федорович

Мать: Шкудова, Нейгебауер Антонина Михайловна

Военная служба
12.12.1942
Москва, город федерального значения Москва
Призывник -https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp19550573/ | Интернет
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1999
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