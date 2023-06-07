Семенова Пелагия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1843
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Упоминание
1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Рождение ребёнка
24.10.1871
Отец ребёнка: Семен Иванов
Родился от родителей без фамилии, поэтому - Михаил Семенов - последнее - отчество. До 1912 года именовался то Семеновым, то Ивановым. | г. Москва, Пуговишников пер. 4 | ф.203, оп. 776, д.729 (1871-188... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1873
Сын: Александр Семенов
Отец ребёнка: Семен Иванов
ф.203, оп. 776, д.729 (1871-1886) | <p>Метрическая книга Пречистинского сорока, ц. Николаевской в Хамовниках.</p>1871-1873 и 1883-1886 годы
Рождение ребёнка
05.06.1876
Дочь: Мария Семенова
Отец ребёнка: Семен Иванов
ф.203, оп.776, д.728 (1875-1878) | Метрическая книга ц. Николая Чудотворца в Хамовниках 1867-1870 и 1875-1878
Рождение ребёнка
13.07.1878
Сын: Сергей Семенов
Отец ребёнка: Семен Иванов
ф.203, оп.776, д.728 (1875-1878) | Метрическая книга ц. Николая Чудотворца в Хамовниках 1867-1870 и 1875-1878
Рождение ребёнка
26.07.1880
Сын: Семен Семенов
Отец ребёнка: Семен Иванов
ф.203, оп. 776, д.730 (1879-1882) | Метрическая книга церкви Николая Чудотворца в Хамовниках 1879-1882
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Иванов
По ревизии 1858 года - дворовый человек г-на Вейденгаммера, 25 лет, еще не женат.1971г.-брак. Поручителей, как у Семена, ни у кого в доме таких не было!
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на И.Вейденгаммера, после 1844 А.И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г. Москва, Ваганьковское кладбище