Семенова Пелагия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Пелагия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Упоминание
1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Рождение ребёнка
24.10.1871

Сын: Семенов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванов

Москва, город федерального значения Москва
Родился от родителей без фамилии, поэтому - Михаил Семенов - последнее - отчество. До 1912 года именовался то Семеновым, то Ивановым. | г. Москва, Пуговишников пер. 4 | ф.203, оп. 776, д.729 (1871-188... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1873

Сын: Александр Семенов

Отец ребёнка: Семен Иванов

Москва, город федерального значения Москва
ф.203, оп. 776, д.729 (1871-1886) | <p>Метрическая книга Пречистинского сорока, ц. Николаевской в Хамовниках.</p>1871-1873 и 1883-1886 годы
Рождение ребёнка
05.06.1876

Дочь: Мария Семенова

Отец ребёнка: Семен Иванов

Москва, город федерального значения Москва
ф.203, оп.776, д.728 (1875-1878) | Метрическая книга ц. Николая Чудотворца в Хамовниках 1867-1870 и 1875-1878
Рождение ребёнка
13.07.1878

Сын: Сергей Семенов

Отец ребёнка: Семен Иванов

Москва, город федерального значения Москва
ф.203, оп.776, д.728 (1875-1878) | Метрическая книга ц. Николая Чудотворца в Хамовниках 1867-1870 и 1875-1878
Рождение ребёнка
26.07.1880

Сын: Семен Семенов

Отец ребёнка: Семен Иванов

Москва, город федерального значения Москва
ф.203, оп. 776, д.730 (1879-1882) | Метрическая книга церкви Николая Чудотворца в Хамовниках 1879-1882
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Иванов

Москва, город федерального значения Москва
По ревизии 1858 года - дворовый человек г-на Вейденгаммера, 25 лет, еще не женат.1971г.-брак. Поручителей, как у Семена, ни у кого в доме таких не было!
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на И.Вейденгаммера, после 1844 А.И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
г. Москва, Ваганьковское кладбище
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