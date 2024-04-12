Семен Семенов
Место рождения
Дата рождения26.07.1880
Дата смерти22.08.1880
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1880
Отец: Семен Иванов
ф.203, оп. 776, д.730 (1879-1882) | Метрическая книга церкви Николая Чудотворца в Хамовниках 1879-1882
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.08.1880
Причина смерти: от колотья. | Похоронен на Даниловском кладбище. | ф.203, оп. 776, д.730 (1879-1882) | Метрическая книга церкви Николая Чудотворца в Хамовниках 1879-1882
Похороны
Неизвестно
Москва, Духовской пер. (Даниловское кладбище)