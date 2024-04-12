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Семен Семенов

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.07.1880

Дата смерти

22.08.1880

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1880

Отец: Семен Иванов

Мать: Семенова Пелагия Алексеева

Москва, город федерального значения Москва
ф.203, оп. 776, д.730 (1879-1882) | Метрическая книга церкви Николая Чудотворца в Хамовниках 1879-1882
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.08.1880
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: от колотья. | Похоронен на Даниловском кладбище. | ф.203, оп. 776, д.730 (1879-1882) | Метрическая книга церкви Николая Чудотворца в Хамовниках 1879-1882
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Духовской пер. (Даниловское кладбище)
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