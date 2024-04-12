Семен Иванов
Место рождения
Дата рождения09.04.1832
Дата смерти18.11.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1832
Отец: Иван Яковлев
Мать: Мария Афанасьева
Работа или профессия
27.02.1863
ф.51, оп. 7, д. 6890 (1912) | Дело Московской казенной палаты ревизского 4-го отделения, 3 ст, (по общей описи №1719, разряд 1), 1912 год, "Михаила...
Рождение ребёнка
24.10.1871
Мать ребёнка: Семенова Пелагия Алексеева
Родился от родителей без фамилии, поэтому - Михаил Семенов - последнее - отчество. До 1912 года именовался то Семеновым, то Ивановым. | г. Москва, Пуговишников пер. 4 | ф.203, оп. 776, д.729 (1871-188... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1873
Сын: Александр Семенов
Мать ребёнка: Семенова Пелагия Алексеева
ф.203, оп. 776, д.729 (1871-1886) | <p>Метрическая книга Пречистинского сорока, ц. Николаевской в Хамовниках.</p>1871-1873 и 1883-1886 годы
Рождение ребёнка
05.06.1876
Дочь: Мария Семенова
Мать ребёнка: Семенова Пелагия Алексеева
ф.203, оп.776, д.728 (1875-1878) | Метрическая книга ц. Николая Чудотворца в Хамовниках 1867-1870 и 1875-1878
Рождение ребёнка
13.07.1878
Сын: Сергей Семенов
Мать ребёнка: Семенова Пелагия Алексеева
ф.203, оп.776, д.728 (1875-1878) | Метрическая книга ц. Николая Чудотворца в Хамовниках 1867-1870 и 1875-1878
Рождение ребёнка
26.07.1880
Сын: Семен Семенов
Мать ребёнка: Семенова Пелагия Алексеева
ф.203, оп. 776, д.730 (1879-1882) | Метрическая книга церкви Николая Чудотворца в Хамовниках 1879-1882
Бракосочетание
Неизвестно
По ревизии 1858 года - дворовый человек г-на Вейденгаммера, 25 лет, еще не женат.1971г.-брак. Поручителей, как у Семена, ни у кого в доме таких не было!
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной И.Вейденгаммера, с 1844 г. дворовый А.И.Вейденгаммера, с 1863 Московский Цеховой поваренн
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.11.1894
Причина смерти: от рака пищевода | 2124-2-254. Лл. 96 об. - 97.а/з ╧ 5 от 20 ноября 1894 года о смерти 18 ноября 1894 года московского цехового поваренного цеха Семена Иванова, 64 лет, от рака пищевод... Показать все
Похороны
Неизвестно
Москва, Ваганьковское кладбище, уч.10