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Сергей Семенов

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.07.1878

Дата смерти

21.07.1878

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1878

Отец: Семен Иванов

Мать: Семенова Пелагия Алексеева

Москва, город федерального значения Москва
ф.203, оп.776, д.728 (1875-1878) | Метрическая книга ц. Николая Чудотворца в Хамовниках 1867-1870 и 1875-1878
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.07.1878
Новопетровское, Истра, Московская область
Причина смерти: от родимчика | Московская область, Истринский район, Новопетровское (Московская губерния, Рузский уезд, село Петровское) | Машкова Н.П. | ф. 203, оп.780, д. 1875 Метрические Руз. у. 18... Показать все
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