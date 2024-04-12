Сергей Семенов
Место рождения
Дата рождения13.07.1878
Дата смерти21.07.1878
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1878
Отец: Семен Иванов
ф.203, оп.776, д.728 (1875-1878) | Метрическая книга ц. Николая Чудотворца в Хамовниках 1867-1870 и 1875-1878
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.1878
Новопетровское, Истра, Московская область
Причина смерти: от родимчика | Московская область, Истринский район, Новопетровское (Московская губерния, Рузский уезд, село Петровское) | Машкова Н.П. | ф. 203, оп.780, д. 1875 Метрические Руз. у. 18... Показать все