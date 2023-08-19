Иван Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти15.06.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Яков Афанасьев
Мать: Агафья Абросимова
Место жительства
1811
ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Бракосочетание
09.06.1812
Жена: Мария Афанасьева
1812 год."в июне, 5-го дня, женился в селе Васильевском дворовый человек Иван Яковлев, понил за себя того ж села дворовую девку Марию Афанасьеву, обои первым браком." | Нижневасильевское (Московская Г... Показать все
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Мария Афанасьева
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Мария Афанасьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Мария Афанасьева
Рождение ребёнка
20.02.1822
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Мария Афанасьева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: Мария Афанасьева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Мария Афанасьева
Рождение ребёнка
12.02.1825
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Мария Афанасьева
Рождение ребёнка
28.08.1827
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Мария Афанасьева
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Рождение ребёнка
16.02.1828
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Мария Афанасьева
Упоминание
1830
Нижневасильевское (Московская губерния, Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы в... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1832
Сын: Семен Иванов
Мать ребёнка: Мария Афанасьева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Мария Афанасьева
Рождение ребёнка
04.02.1839
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Мария Афанасьева
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый г-на Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
15.06.1861
Причина смерти: От преклонных лет | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | Истринский архив 149-1-3 (МК Васильевское 1861)