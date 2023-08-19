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Иван Яковлев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

15.06.1861

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Жена

1796 г.р.

Дети

1812 г.р.
1814 г.р.
Вычислено 1819 г.р.
1822 г.р.
1822 г.р.
1823 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Яков Афанасьев

Мать: Агафья Абросимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1811
Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Бракосочетание
09.06.1812

Жена: Мария Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
1812 год."в июне, 5-го дня, женился в селе Васильевском дворовый человек Иван Яковлев, понил за себя того ж села дворовую девку Марию Афанасьеву, обои первым браком." | Нижневасильевское (Московская Г... Показать все
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Мария Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Мария Афанасьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Мария Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
20.02.1822

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Мария Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: Мария Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Мария Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1825

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Мария Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
28.08.1827

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Мария Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Рождение ребёнка
16.02.1828

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Мария Афанасьева

Упоминание
1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская губерния, Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы в... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1832

Сын: Семен Иванов

Мать ребёнка: Мария Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Мария Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1839

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Мария Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый г-на Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
15.06.1861
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Причина смерти: От преклонных лет | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | Истринский архив 149-1-3 (МК Васильевское 1861)
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