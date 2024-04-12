Петр Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Отец: Иван Яковлев
Мать: Мария Афанасьева
Военная служба
1841
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин г-на И.Вейденгаммера, в 1841г. отдан в рекруты
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно