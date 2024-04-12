((Лепишова)) Мария Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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((Лепишова)) Мария Афанасьева

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Между 1850 и 1853

Пол

Женский

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

1812 г.р.
1814 г.р.
Вычислено 1819 г.р.
1822 г.р.
1822 г.р.
1823 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Лепишов Афанасий Васильев

Мать: Настасья Максимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1800
Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1589 (мф) (1800) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви вотчины подполковницы Агапии Хлебниковой села Васильевского.
Упоминание
1804
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 747, д. 784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского духовного правления 1804 года
Бракосочетание
09.06.1812

Муж: Иван Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
1812 год."в июне, 5-го дня, женился в селе Васильевском дворовый человек Иван Яковлев, понил за себя того ж села дворовую девку Марию Афанасьеву, обои первым браком." | Нижневасильевское (Московская Г... Показать все
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
20.02.1822

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1825

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
28.08.1827

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Рождение ребёнка
16.02.1828

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Рождение ребёнка
09.04.1832

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1839

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Работа или профессия
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Крепостная г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, Васильевская волость,село Васильевское)
Смерть
Между 1850 и 1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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