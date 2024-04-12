((Лепишова)) Мария Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиМежду 1850 и 1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Лепишов Афанасий Васильев
Мать: Настасья Максимова
Упоминание
1800
ф.607, оп.1, д.1589 (мф) (1800) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви вотчины подполковницы Агапии Хлебниковой села Васильевского.
Упоминание
1804
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 747, д. 784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского духовного правления 1804 года
Бракосочетание
09.06.1812
Муж: Иван Яковлев
1812 год."в июне, 5-го дня, женился в селе Васильевском дворовый человек Иван Яковлев, понил за себя того ж села дворовую девку Марию Афанасьеву, обои первым браком." | Нижневасильевское (Московская Г... Показать все
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
20.02.1822
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
12.02.1825
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
28.08.1827
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Рождение ребёнка
16.02.1828
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
09.04.1832
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
04.02.1839
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, Васильевская волость,село Васильевское)
Смерть
Между 1850 и 1853
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)