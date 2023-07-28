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Евдокия Иванова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

20.02.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1822

Отец: Иван Яковлев

Мать: Мария Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Перова Акулина Иванова

Отец ребёнка: не указан

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)