Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения20.02.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1822
Отец: Иван Яковлев
Мать: Мария Афанасьева
Упоминание
1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Перова Акулина Иванова
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)