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Анна Иванова
Анна Иванова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Яковлев
Около 1783 г.р.
Мать
((Лепишова)) Мария Афанасьева
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Иван Яковлев
Мать:
Мария Афанасьева
Смерть
Неизвестно
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