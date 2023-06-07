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Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1828

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1828

Отец: Иван Яковлев

Мать: Мария Афанасьева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
1836