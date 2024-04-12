Тимофей Иванов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Иван Яковлев
Мать: Мария Афанасьева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акулина Тимофеева
Место жительства
1859
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной кестьянин Хлебникова, И.Вейденгаммера, с 1844 г. дворовый А.И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1861