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Тимофей Иванов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Иван Яковлев

Мать: Мария Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Акулина Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1859
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной кестьянин Хлебникова, И.Вейденгаммера, с 1844 г. дворовый А.И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1861
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