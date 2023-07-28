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Варвара Иванова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Иван Яковлев

Мать: Мария Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1834