Настасья Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1822
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Максим
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Лепишов Григорий Афанасьев
Отец ребёнка: Лепишов Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Лепишов Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Лепишов Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1798
Сын: Лепишов Василий Афанасьев
Отец ребёнка: Лепишов Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Лепишов Дмитрий Афанасьев
Отец ребёнка: Лепишов Афанасий Васильев
Упоминание
1804
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 747, д. 784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского духовного правления 1804 года
Упоминание
1822
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Бракосочетание
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1822
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)