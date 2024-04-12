Настасья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Максимова

Настасья Максимова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1822

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Максим

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Лепишов Григорий Афанасьев

Отец ребёнка: Лепишов Афанасий Васильев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Лепишов Никита Афанасьев

Отец ребёнка: Лепишов Афанасий Васильев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Лепишов Афанасий Васильев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Лепишов Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Лепишов Афанасий Васильев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Лепишов Дмитрий Афанасьев

Отец ребёнка: Лепишов Афанасий Васильев

Упоминание
1804
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 747, д. 784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского духовного правления 1804 года
Упоминание
1822
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепишов Афанасий Васильев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1822
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close