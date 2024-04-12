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Лепишов Никита Афанасьев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Лепишов Афанасий Васильев

Мать: Настасья Максимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1804
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп.747, д.784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1804 года
Место жительства
1811
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Место жительства
1829
Спасс, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
При продаже имения Хлебниковым Вейденгаммеру перевел его в Ярославскую губ. без земли. ЦИАМ, ф. 50, оп. 14, д. 813 Книга продажи имений на 1829 год по Московской части. Стр. 26 №31 | http://forum.yar-... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Дворовый человек г-на Хлебникова и Вейденгаммера | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1829
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