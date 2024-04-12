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Лепишов Афанасий Васильев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Василий

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Лепишов Григорий Афанасьев

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Лепишов Никита Афанасьев

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Мария Афанасьева

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Лепишов Василий Афанасьев

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1800
Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1589 (мф) (1800) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви вотчины подполковницы Агапии Хлебниковой села Васильевского.
Рождение ребёнка
1802

Сын: Лепишов Дмитрий Афанасьев

Мать ребёнка: Настасья Максимова

Упоминание
1804
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 747, д. 784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского духовного правления 1804 года
Место жительства
1811
Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Максимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
1808
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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