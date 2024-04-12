Лепишов Афанасий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Василий
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Лепишов Григорий Афанасьев
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Мария Афанасьева
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Лепишов Василий Афанасьев
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Упоминание
1800
ф.607, оп.1, д.1589 (мф) (1800) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви вотчины подполковницы Агапии Хлебниковой села Васильевского.
Рождение ребёнка
1802
Сын: Лепишов Дмитрий Афанасьев
Мать ребёнка: Настасья Максимова
Упоминание
1804
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 747, д. 784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского духовного правления 1804 года
Место жительства
1811
ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Максимова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
1808
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)