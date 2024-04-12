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Лепишов Василий Афанасьев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Лепишов Афанасий Васильев

Мать: Настасья Максимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1804
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 747, д. 784 (1804) | Исповедные ведомости Рузского духовного правления 1804 года
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной кестьянин Хлебникова, И.Вейденгаммера, с 1844 г. дворовый А.И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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