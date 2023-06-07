Лепишов Дмитрий Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти20.11.1803
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Лепишов Афанасий Васильев
Мать: Настасья Максимова
Смерть
20.11.1803
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810... Показать все