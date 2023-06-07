Лепишов Дмитрий Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛепишов Дмитрий Афанасьев

Лепишов Дмитрий Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

20.11.1803

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Лепишов Афанасий Васильев

Мать: Настасья Максимова

Смерть
20.11.1803
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close