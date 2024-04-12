Лепишов Григорий Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиПосле 1810
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Лепишов Афанасий Васильев
Мать: Настасья Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин г-на Хлебникова, с 1811 года рекрут
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1810
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)