Лепишов Григорий Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепишов Григорий Афанасьев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1810

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Лепишов Афанасий Васильев

Мать: Настасья Максимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин г-на Хлебникова, с 1811 года рекрут
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1810
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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