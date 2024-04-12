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Филипп Иванов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1855

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Иван Яковлев

Мать: Мария Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин г-на И.Вейденгаммера, с 1844г. дворовый А.И.Вейденгаммера, с 1855-свободный
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1855
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