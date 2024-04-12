Филипп Иванов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1855
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Иван Яковлев
Мать: Мария Афанасьева
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин г-на И.Вейденгаммера, с 1844г. дворовый А.И.Вейденгаммера, с 1855-свободный
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1855