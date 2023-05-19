Яков Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти03.04.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Афанасий Алексеев
Мать: Агафья Захарова
Место жительства
1762
С 1747 г. село принадлежала полковнику Федору Михайловичу Чемесову. | Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское) | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Ва... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Агафья Абросимова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Ефимия Яковлева
Мать ребёнка: Агафья Абросимова
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Агафья Абросимова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Марина Яковлева
Мать ребёнка: Агафья Абросимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Абросимова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
03.04.1822
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51 оп.8, д. 364 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года помещиков Рузского уезда Московской губернии с фамилиями, начин... Показать все
Похороны
04.04.1822
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)