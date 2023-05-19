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Яков Афанасьев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

03.04.1822

Пол

Мужской

Отец

1721 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Жена

Около 1751 г.р.

Дети

Около 1773 г.р.
Около 1783 г.р.
Около 1783 г.р.
Около 1788 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Афанасий Алексеев

Мать: Агафья Захарова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
С 1747 г. село принадлежала полковнику Федору Михайловичу Чемесову. | Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское) | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Ва... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Афанасьев Антон Яковлев

Мать ребёнка: Агафья Абросимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Ефимия Яковлева

Мать ребёнка: Агафья Абросимова

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Агафья Абросимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Марина Яковлева

Мать ребёнка: Агафья Абросимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Абросимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
03.04.1822
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51 оп.8, д. 364 (1834г.) | Ревизские сказки 8 ревизии 1834 года помещиков Рузского уезда Московской губернии с фамилиями, начин... Показать все
Похороны
04.04.1822
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)