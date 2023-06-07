Марина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Яковлева

Марина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1822

Пол

Женский

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Яков Афанасьев

Мать: Агафья Абросимова

Крещение
20.02.1822
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1594 (1811-1822гг, мф) | Именные ведомости родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Пр... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Московская губерния, Рузский уезд
крепостная крестьянка г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1822
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close