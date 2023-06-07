Марина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1822
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Яков Афанасьев
Мать: Агафья Абросимова
Крещение
20.02.1822
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1594 (1811-1822гг, мф) | Именные ведомости родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Пр... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Московская губерния, Рузский уезд
крепостная крестьянка г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1822