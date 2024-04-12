Агафья Захарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Захар Назаров
Мать: Евдокия Максимова
Бракосочетание
Около 1746
Муж: Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Яков Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
1748
Сын: Василий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
1749
Сын: Петр Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Алексеев
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Василиса Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Алексеев
Место жительства
02.08.1762
Алексей Егоров 59 умер в 1761|Петр Егоров 44 умер в 1757|Гаврила Егоров 49 умер в 1756|| После Алексея сын написанный в прошлой ревизии Афонасий 23 40||у него жена Агафья Захаро... Показать все
Рождение ребёнка
1762
Сын: Яков Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Алексеев
Смерть
Неизвестно