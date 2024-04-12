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Агафья Захарова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Захар Назаров

Мать: Евдокия Максимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Около 1746

Муж: Афанасий Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Яков Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Петр Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Алексеев

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Алексеев

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Василиса Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Алексеев

Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Алексей Егоров 59 умер в 1761|Петр Егоров 44 умер в 1757|Гаврила Егоров 49 умер в 1756|| После Алексея сын написанный в прошлой ревизии Афонасий 23 40||у него жена Агафья Захаро... Показать все
Рождение ребёнка
1762

Сын: Яков Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно
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