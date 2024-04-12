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Афанасий Алексеев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

До 1800

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Алексей Егоров

Мать: Ефимия Афанасьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Около 1746

Жена: Агафья Захарова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Яков Афанасьев

Мать ребёнка: Агафья Захарова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Василий Афанасьев

Мать ребёнка: Агафья Захарова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Петр Афанасьев

Мать ребёнка: Агафья Захарова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: Агафья Захарова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Василиса Афанасьева

Мать ребёнка: Агафья Захарова

Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское
Рождение ребёнка
1762

Сын: Яков Афанасьев

Мать ребёнка: Агафья Захарова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Крепостной крестьянин | Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское)
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
До 1800
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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