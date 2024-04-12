Афанасий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиДо 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Алексей Егоров
Мать: Ефимия Афанасьева
Бракосочетание
Около 1746
Жена: Агафья Захарова
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Яков Афанасьев
Мать ребёнка: Агафья Захарова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Василий Афанасьев
Мать ребёнка: Агафья Захарова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Петр Афанасьев
Мать ребёнка: Агафья Захарова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Евдокия Афанасьева
Мать ребёнка: Агафья Захарова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Василиса Афанасьева
Мать ребёнка: Агафья Захарова
Место жительства
02.08.1762
РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское
Рождение ребёнка
1762
Сын: Яков Афанасьев
Мать ребёнка: Агафья Захарова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин | Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское)
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
До 1800
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)