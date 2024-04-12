Агафья Абросимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Абросимова

Агафья Абросимова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

15.11.1811

Пол

Женский

Отец

Около 1726 г.р.

Мать

Около 1726 г.р.

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Около 1773 г.р.
Около 1783 г.р.
Около 1783 г.р.
Около 1788 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Абросим Иванов

Мать: Устинья Фирсова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1763
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Афанасьев Антон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Афанасьев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Ефимия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Афанасьев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Марина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Афанасьев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
15.11.1811
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богоро... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close