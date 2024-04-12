Агафья Абросимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти15.11.1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Абросим Иванов
Мать: Устинья Фирсова
Место жительства
1763
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Яков Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Ефимия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Марина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Афанасьев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
15.11.1811
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богоро... Показать все