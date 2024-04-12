Устинья Фирсова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Фирс Антропов
Мать: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Агафья Абросимова
Отец ребёнка: Абросим Иванов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Макар Абросимов
Отец ребёнка: Абросим Иванов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иван Абросимов
Отец ребёнка: Абросим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абросим Иванов
Смерть
После 1763
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)