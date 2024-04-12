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Устинья Фирсова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1695 г.р.

Мать

Около 1687 г.р.

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Фирс Антропов

Мать: Евдокия Васильева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Агафья Абросимова

Отец ребёнка: Абросим Иванов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Макар Абросимов

Отец ребёнка: Абросим Иванов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Иван Абросимов

Отец ребёнка: Абросим Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абросим Иванов

Смерть
После 1763
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)
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